MISS ITALIA A MAGLIANO DEI MARSI: INIZIA IL TOUR DELL’83^ EDIZIONE DELLO STORICO CONCORSO DI BELLEZZA NAZIONALE

Inizia ufficialmente il tour di Miss Italia 2022 con la prima tappa (le ragazze concorreranno per il titolo di Miss Miluna), inserita nel cartellone delle feste patronali maglianesi. Venerdì 24 alle 21.30 in piazza della Repubblica sbarcheranno le avvenenti concorrenti del blasonato concorso di bellezza giunto alla sua 83^ edizione. A presentare l’evento, con il consueto brio e la professionalità che gli è nota, Luca Di Nicola con l’organizzazione della P.A.I. rappresentata da Ivria Montedoro e la direzione artistica di Gabriele Zarroli. Ad ospitare lo spettacolo di moda, bellezza e musica sarà il comitato feste S.S. Giovanni e Paolo e Santa Lucia presieduto da Barbara Cianfarani. Fra un defilé e l’altro, momenti di musica e canto. Ospiti i cantanti Melissa Di Berardino e Daniele Tarquini. Il service audio e luci sarà a cura di Filippo Morelli. Collaborano all’iniziativa Giuseppe Vitagliani e Lino Felli. Fotografo Antonio Oddi. Nelle prossime settimane, si svolgeranno altre tappe del concorso in vari comuni marsicani e dell’aquilano. Negli anni, le serate dedicate alle aspiranti Cristina Chiabotto e Anna Valle, hanno sempre riscosso successo e larga partecipazione di pubblico. Seguono il tour di Miss Italia le emittenti radiofoniche radio Monte Velino e radio Magic. La tappa maglianese di Miss Italia, si svolgerà con il patrocinio della ‘Colangelo management’ di Settimio Colangelo che ha contribuito ad allestire il programma dei festeggiamenti organizzati dal ‘comitato classe 1972’. Per ospitare le selezioni e le finali di Miss Italia, si può telefonare ai numeri 0875/85785 oppure 330-579071.