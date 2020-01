MONTESILVANO. LA POLIZIA LOCALE VINCE IL TROFEO SAN SEBASTIANO 2020

La Polizia Locale ha vinto il Trofeo di calcio a 5 San Sebastiano 2020, battendo 2-1 in finale la Guardia di Finanza, grazie anche alle reti di Armando Fedele, miglior realizzatore della kermesse. Alla Polizia Locale anche il primato della miglior difesa. Al terzo posto il quintetto dei Carabinieri, al quarto la Polizia di Stato. La Coppa Disciplina è stata vinta a pari merito dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza. Le gare si sono svolte al Palaroma. A premiare i partecipanti l’assessore allo Sport Alessandro Pompei, il comandante della Polizia Locale Nicolino Casale e il luogotenente della Guardia di Finanza Giuseppe Bruno.

“Ancora una volta a conquistare il primo posto in questa prestigiosa manifestazione tra sport e solidarietà sono stati i nostri agenti della Polizia Locale – ha detto l’assessore allo Sport Alessandro Pompei – , campioni in campo e nella vita. L’organizzazione di eventi di solidarietà in cui vengono raccolti fondi e derrate alimentari a favore dei più bisognosi è la testimonianza del loro impegno in una città alla quale sono molto legati. Nel Trofeo San Sebastiano 2020 si sono alternati bellissimi momenti di agonismo, ma anche di generosità e condivisione che hanno fatto bene a tutti ai protagonisti in campo e al pubblico presente sugli spalti”.

Soddisfatto anche l’organizzatore Roberto Marzoli, che da sempre è in prima linea nelle varie manifestazioni di gennaio: “La vittoria più grande è stata quella di aver portato avanti questa manifestazione di solidarietà – ha affermato l’agente Marzoli – , che ci regala ogni anno tante soddisfazioni e che ci permette di aiutare il prossimo. Siamo stati impegnati dal 4 al 6 gennaio con la Befana del Vigile nella raccolta di derrate alimentari, anche quest’anno andata molto bene grazie alla generosità dei cittadini e alle aziende che ci hanno sostenuto e dal 17 al 20 gennaio abbiamo organizzato il Trofeo San Sebastiano, giunto alla ventesima edizione con le forze di polizia: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Locale. Un ringraziamento e un premio speciale è stato consegnato anche all’Associazione Valtrigno Onlus che ci ha sostenuto”.

Montesilvano, 22 gennaio 2020