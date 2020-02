MONTESILVANO. MAMMA E FIGLIO FALCIATI DA UNO SCOOTER

Montesilvano. Questo pomeriggio, secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Centro”, all’incrocio tra via Vestina e via Sciesa, uno scooter guidato da un 17enne di Francavilla al mare (CH) ha letteralmente falciato una mamma di 31 anni e suo figlio di 6, residenti a Loreto Aprutino (PE). Secondo le prime ricostruzioni, lo scooterista avrebbe sorpassato una vettura che si sarebbe fermata per far attraversare i due pedoni. Sul posto sono intervenuti oltre all’ambulanza del 118 anche l’elisoccorso. Il personale del mezzo aereo, non avendo possibilità di atterrare, si è calato con il verricello sul luogo dell’incidente. La madre, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato delle fratture agli arti inferiori, il bambino dei traumi multipli per i quali è stato necessario il ricovero nel reparto di rianimazione. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia locale coordinati dal comandante Nicolino Casale.

fonte: Il Centro