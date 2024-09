MONTESILVANO. TENTA DI COLPIRE LA MOGLIE DAVANTI AI CARABINIERI, ARRESTATO UN 43 ENNE

MONTESILVANO: DONNA MALTRATTATA DAL MARITO. 43ENNE ARRESTATO IN FLAGRANZA

DI REATO DAI CARABINIERI.

Una donna di 44 anni, residente sul territorio da tempo, ha denunciato ai Carabinieri le

violenze ed i soprusi subiti per anni da parte del coniuge. Già nel 2020 l’uomo era stato colpito da un

provvedimento di divieto di avvicinamento alla vittima. La situazione però non ha sortito effetti,

poiché la vittima ha continuato a subire violenze e minacce anche a causa del frequente abuso di

alcolici da parte del marito.

Nel 2022 ancora un intervento dell’Arma presso l’abitazione della donna, in cui veniva

rilevato il ripetersi di tale situazione insostenibile. Questa notte, l’epilogo che ha portato all’arresto

dell’uomo a séguito di un ulteriore episodio di violenza, per il quale la donna però ha chiesto

l’immediato intervento dei Carabinieri tramite il numero unico di emergenza “112”. I militari giunti

sul posto hanno trovato la donna in lacrime, che ha raccontato delle percosse subite dal marito

ubriaco. Mentre i militari compilavano gli atti e raccoglievano le dichiarazioni della vittima, l’uomo

ritornava presso l’abitazione della donna ed anche in presenza dei militari la minacciava per quanto

stesse denunciando, arrivando al punto di tentare di colpirla alla testa. L’uomo quindi è stato

immobilizzato dai Carabinieri e di conseguenza tratto in arresto per il reato di maltrattamenti contro

familiari.

Condotto dinanzi al Tribunale di Pescara per l’udienza di convalida, il giudice disponeva nei

suoi confronti la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di

avvicinamento alla vittima.