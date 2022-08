NASCE AVEZZANOBIMBI.IT, IL PRIMO PORTALE FORMATO FAMIGLIA DEL COMUNE

Giovedì 25 la presentazione con il Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza della Regione Abruzzo, dottoressa Maria Concetta Falivene.

La consigliera Collalto “Informazioni a portata di clic”

Da “Avezzano Bimbi” con eventi di piazza e giochi per i bambini di Avezzano e della Marsica in programma per i primi giorni di settembre ad avezzanobimbi.it, il passo non solo è stato breve ma anche rivoluzionario.

Sbarca online il primo portale telematico dedicato ai servizi per l’infanzia e per l’adolescenza del Comune di Avezzano. È proprio la città capoluogo della marsica, difatti, ad essere capofila nella Regione Abruzzo di questo innovativo progetto, che trae spunto da bisogni specifici ed esigenze di settore ma che vuole soprattutto proporre a portata di clic le informazioni più utili e preziose per i più piccoli. Alla presentazione, prevista per giovedì 25 agosto a Piazza Torlonia, interverrà il Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza della Regione, dottoressa Maria Concetta Falivene.

Per l’amministrazione comunale si tratta di una meta di arrivo ma soprattutto di un punto di partenza. “Nel portale – spiega la Consigliera Comunale Federica Collalto ideatrice dell’iniziativa- c’è proprio tutto: dalle informazioni utili per l’accesso agli asili nido, alle notizie relative alle scuole dell’infanzia e alle primarie. Si potranno visionare in anticipo tutti gli eventi in programma in città dedicati ai bambini o conoscere come iscriversi ad attività motorie e laboratori.

ll sito raccoglie tutto quello che c’è da sapere per far vivere a tutto tondo la città ai propri figli o nipoti ed è naturalmente aperto a proposte di integrazioni ed aggiornamento. Ci piace pensare sia uno spazio dedicato al Tempo da vivere in famiglia, non in termini di quantità ma di qualità con l’obiettivo anche di creare quella corretta e sana comunicazione tra figli e genitori che siamo certi ci ripagherà a lungo termine. Le associazioni e gli enti potranno comunicare iniziative, laboratori ed eventi a tema gratuitamente. Dai parchi giochi alle attività sportive, fino a divulgare in tempo reale e in maniera ordinata e chiara le informazioni su mense, libri e voucher”

“Il portale di settore è uno dei primi in Italia e sarà collegato al sito comunale – continua la Collalto Il dialogo con le associazioni e gli enti interessati verrà gestito attraverso le linee guida di un apposito regolamento, con regole chiare e stessa opportunità di accesso”.