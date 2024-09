Nasce il progetto culturale RACCONTAMI UNA STORIA, percorsi creativi per giovani e giovanissimi spettatori in scena al Castello Orsini di Avezzano

Il progetto vede collaborare insieme due associazioni di professionisti del settore dello spettacolo dal vivo:

Il Volo del Coleottero e Teatro Lanciavicchio. I team delle due strutture hanno infatti progettato insieme

una Rassegna di Teatro per le nuove generazioni al Castello Orsini di Avezzano; la rassegna partirà a

metà ottobre e si svilupperà nell’arco dell’anno scolastico con spettacoli per le scuole in matinée e

spettacoli domenicali per il pubblico delle famiglie.

Una offerta differenziata per fasce d’età e per temi trattati: dai classici della letteratura per l’infanzia a

nuove scritture, dalle narrazioni che stimolano l’attenzione all’ambiente e l’ecosistema, ai miti e leggende

del territorio e leggende di mondi lontani. Verranno riproposti a cadenza quindicinale alcuni spettacoli

‘storici’ delle compagnie, altri sono nuovi allestimenti di cavalli di battaglia e poi spettacoli nuovi che stanno

vedendo la luce in questi mesi, frutto della collaborazione tra artisti e artiste che – pur vivendo in Abruzzo –

si sono fatti apprezzare nei palcoscenici di tutta Italia.

Quasi tutti gli spettacoli hanno una doppia replica: una dedicata alle scolaresche della scuola primaria e

secondaria inferiore e una in domenicale adatta a un pubblico di famiglie. Al termine degli spettacoli è

previsto uno spazio di dialogo con la compagnia e con gli attori, le attrici e i/le registe coinvolte: uno spazio

di libertà per i piccoli spettatori in cui potranno fare ai performer domande sullo spettacolo, sulla creazione

scenica, potranno analizzare e approfondire insieme agli artisti la natura dei personaggi e delle storie

presentate.

Una rassegna indipendente che punta alla qualità del processo di creazione, di allestimento e di

condivisione con il pubblico: perché il pubblico dei più piccoli non merita piccole cose, ma una grande

attenzione e cura del dettaglio; è proprio nel momento in cui si forma la creatività, la capacità di empatia e

di relazione con il mondo immaginario e fantastico la mente ha più bisogno di stimoli che rafforzino la

comprensione del mondo e contribuiscano a favorire la gioia della conoscenza attraverso l’arte.

Da molti anni Il Volo del Coleottero e il Teatro Lanciavicchio lavorano nell’ambito della formazione e

dell’educazione attraverso il Teatro, oltre che con spettacoli dal vivo, perseguendo obiettivi formativi; in

questa occasione hanno deciso di moltiplicare l’impegno creativo per stimolare ancora più in profondità

l’interesse del pubblico della Marsica, una terra grande che ha bisogno di grandi cose. Il teatro è un’arte

antica, frutto di una sapienza che va sempre rinnovata e ricondivisa con chi del frutto della scena

gode in platea; per questo motivo le due associazioni hanno deciso di rafforzare la loro proposta alle

scolaresche e al pubblico come partner culturali e didattici.

Il progetto è patrocinato dal Comune di Avezzano che ha accolto molto favorevolmente la proposta delle

due associazioni in questo partenariato culturale a servizio della città.

Si inizia il 16 OTTOBRE con FAME DI PANE de Il Volo del Coleottero e poi il 30 OTTOBRE si proseguirà

con L’ALLEVATORE DI REGINE del Teatro Lanciavicchio.

Tutti gli spettacoli andranno in scena presso il Castello Orsini di Avezzano.

I biglietti per gli spettacoli (€ 5) sono acquistabili al Castello Orsini il giorno dello spettacolo (per le

domenicali); per le repliche in matinée per le scuole, le/gli insegnanti potranno contattare i numeri

delle due associazioni.

Di seguito IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA

MATINÉE PER LE SCUOLE

Il Volo del Coleottero / Teatro Stabile D’Abruzzo

16 OTTOBRE FAME DI PANE

Teatro Lanciavicchio

30 OTTOBRE L’ALLEVATORE DI REGINE

Teatro Lanciavicchio

18 NOVEMBRE PINOCCHIO

e il diritto a non essere un burattino

Il Volo del Coleottero / Teatro Stabile D’Abruzzo

9 DICEMBRE CANTO DI NATALE

Il Volo del Coleottero

3 FEBBRAIO I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE

Teatro Lanciavicchio / Teatro Stabile D’Abruzzo

in collab. con Dir. Reg. Musei Abruzzo Castello Piccolomini Celano

24 FEBBRAIO DI MOSTRI e D’ARTE

e di altri animali fantastici

Teatro Lanciavicchio

3 MARZO AQUARUM

Miti e Leggende del lago Fucino

Il Volo del Coleottero /Jobel Art

14 APRILE SE LA TERRA POTESSE PARLARE

REPLICHE DOMENICALI POMERIDIANE

Teatro Lanciavicchio

17 NOVEMBRE PINOCCHIO

e il diritto a non essere un burattino

Il Volo del Coleottero / Teatro Stabile D’Abruzzo

8 DICEMBRE CANTO DI NATALE

Il Volo del Coleottero

2 FEBBRAIO I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE

Teatro Lanciavicchio/Teatro Stabile D’Abruzzo

in collab. con Dir. Reg. Musei Abruzzo Castello Piccolomini Celano

23 FEBBRAIO DI MOSTRI e D’ARTE

e di altri animali fantastici

Teatro Lanciavicchio

2 MARZO AQUARUM

Miti e Leggende del lago Fucino

Il Volo del Coleottero /Jobel Art

13 APRILE SE LA TERRA POTESSE PARLARE

Per INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI SPETTACOLI PER LE SCUOLE

349.6057192 [email protected]

334.2578164 [email protected]