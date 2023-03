AVEZZANO – Nasce la Asd “Stracittadina di Avezzano, in occasione della decima edizione dell’omonima manifestazione podistica ideata e voluta da Remo De Angelis e Mario Sbardella.

La conferenza stampa di presentazione della Asd Stracittadina, della quale è Presidente onorario Angelo De Angelis, figlio dell’indimenticato grande atleta Remo, e Presidente la professoressa Antonella Di Carlo, è fissata per venerdì 3 marzo, alle ore 18, presso il Ristornate Umami in via Gramsci ad Avezzano.

Saranno presenti, oltre al Presidente onorario De Angelis e alla Presidente Di Carlo, il campione Renato Piperni, vice presidente, e il medico sociale Dott. Fabio Maggi, il Presidente del Consiglio comunale di Avezzano Fabrizio Ridolfi, l’assessore comunale Pierluigi Di Stefano, il delegato alla Stracittadina, dott. Carmine Silvagni, l’assessore regionale Mario Quaglieri, il consigliere regionale Massimo Verrecchia, il consigliere comunale e Presidente della Commissione cultura Nello Simonelli, Massimiliano Milozzi, Presidente regionale Libertas e Liberato Taglieri, Presidente provinciale Uisp.

Ha dato l’adesione alla Asd Stracittadina di Avezzano, quale socio fondatore, Elisabetta Farinacci, compagna dell’indimenticabile nostro amico Mario Sbardella.

La gara, in programma per il 17 giugno 2023 con partenza ed arrivo in Piazza Risorgimento, organizzata dalla Asd Stracittadina di Avezzano, è stata istituzionalizzata nel 2017 dal Comune di Avezzano e inserita nel calendario delle manifestazioni di “Eventi Estate”.

Poiché la “Stracittadina di Avezzano” è divenuta ormai un importante appuntamento nel panorama sportivo cittadino e regionale, la Asd Stracittadina di Avezzano ha pensato di inserire diversi eventi collaterali e di contorno musicali, sportivi e ricreativi sia per gli adulti che per i bambini.

Uno degli obiettivi della nascente associazione, infatti, è proprio quello di organizzare eventi e manifestazioni sportive che uniscano il mondo dello sport avezzanese e marsicano con lo scopo di favorire lo sviluppo e la crescita della cultura sportiva e della socialità.

Avezzano lì,