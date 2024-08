Nasce la Giornata della Montagna e del Territorio: Un Evento per Dare Visibilità alla Valle Roveto

Il Comune di Civitella Roveto è orgoglioso di annunciare la prima edizione della “Giornata della

Montagna e del Territorio”, un evento che punta a diventare un appuntamento fisso e imperdibile

negli anni a venire, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio di tutta la Valle Roveto.

Questa Prima edizione, che si terrà il 23 agosto, vedrà la partecipazione del Club Alpino Italiano

(CAI), che allestirà una parete di arrampicata in Piazza Gran Sasso, offrendo un’opportunità unica per

gli appassionati di montagna e per chi desidera avvicinarsi a questa disciplina.

Saranno presenti anche numerosi stand informativi di varie associazioni locali e nazionali, tra cui

Ente Parco, Confagricoltura, Rewilding Apennines, La Monicella, Croce Verde, Salviamo l’Orso,

Castanicoltori, Pro Loco, e molti altri. Questi stand offriranno informazioni, attività e occasioni di

dialogo su temi che spaziano dalla salvaguardia dell’ambiente alla promozione delle tradizioni locali.

In Piazza Giardinetti, inoltre, si terranno delle sedute di spinning all’aperto, organizzate per

incoraggiare i cittadini a praticare sport circondati dalle nostre splendide montagne.

L’evento è stato organizzato dal Comune di Civitella Roveto e rappresenta solo l’inizio di un progetto

più ampio. L’obiettivo, infatti, è quello di far crescere questa manifestazione nei prossimi anni,

coinvolgendo sempre più comuni e associazioni della Valle Roveto, affinché possano aderire e

contribuire a far conoscere le meraviglie del nostro territorio.

“Vogliamo che la Giornata della Montagna e del Territorio diventi un simbolo di appartenenza e di

orgoglio per tutti noi,” ha dichiarato Luciano Scalisi, Sindaco di Civitella Roveto. “Questo evento è

un’opportunità per riscoprire e valorizzare le bellezze naturali e culturali della nostra valle, creando

un punto di riferimento per residenti e visitatori.”

Per maggiori informazioni sull’evento e per partecipare, si invita a visitare la pagina Facebook

ufficiale del Comune di Civitella Roveto