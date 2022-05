NDUCCIO A ORTUCCHIO IL PROSSIMO 13 GIUGNO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT’ ANTONIO

Tornano ad Ortucchio i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova,in programma per lunedì 13 giugno. Dopo due anni di stop,dovuto al Covid,il paese è entusiasta e collaborativo,pronto ad ospitare quanti vorranno partecipare. Un programma concentrato nell’intera giornata del 13 con Messa Solenne e Processione alle 18, spari pirotecnici e l’attesissima presenza del grande comico e cabarettista ‘Nduccio,personaggio molto amato dagli abruzzesi.

“Il Comitato feste,classe 1971,composto da giovani volenterosi,che ho l’onore e l’onere di presiedere” ha affermato il Presidente Marco Mascetti “è nato con lo scopo di riportare le feste patronali alla “vecchia” tradizione, iniziando da giugno per poi proseguire ad agosto con un programma molto ricco di eventi. Abbiamo messo in campo la nostra determinazione e il nostro impegno per ridare vita ed allegria alla nostra comunità.

Un ringraziamento va a tutti i componenti del Comitato, al Parroco Padre Riziero Cerchi sempre presente, all’Amministrazione e al Sindaco Raffaele Favoriti, all’impresario Fabrizio Ferrini ma soprattutto agli ortucchiesi e a tutti gli sponsor per la loro generosità “.