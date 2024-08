Notte bianca a Civitella Roveto oggi

Ritorna la Notte Bianca, la grande festa nel centro di Civitella Roveto. Il 13 agosto ci sarà musica dal vivo, djset, esibizioni sportive, spettacoli, stand gastronomici, mercato di prodotti fatti a mano e negozi aperti con orario prolungato.

La formula dell’evento prevede in tutto il centro rovetano un mix di musiche passeggiando da un luogo all’altro, si potrà assistere ad esibizioni, non mancheranno profumi culinari e mercatini. I negozi potranno rimanere aperti fino a tardi.Le attrazioni proposte hanno l’obiettivo di soddisfare ogni tipo di interesse ed età, spaziando da stand gastronomici a giochi per bambini, da esibizioni sportive a spettacoli danzanti fino ad artisti e band musicali per la parte più energica della manifestazione.