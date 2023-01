NUOTO: GLI ATLETI DELLA PINGUINO PRONTI ALLE NUOVE MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

Gli atleti della società Pinguino Nuoto di Avezzano si preparano alle prossime sfide nazionali. È in occasione della tre giorni di collegiale di nuoto che ha chiuso il 2022 al centro sportivo Pinguino che i ragazzi si sono misurati con gli allenamenti propedeutici alle competizioni del 2023.

Con loro, gli atleti della Dna L’Aquila, del Teramo Nuoto e della Virtus Swim Project di Montorio al Vomano.

“Un’importante esperienza formativa”, ha dichiarato l’allenatore capo della Pinguino, Mario Paris, “che ha permesso ai ragazzi di apprendere nuove tecniche dal campione europeo di nuoto di fondo, Luca Ferretti e dal vice campione del mondo di nuoto Salvamento, Fabio Pezzotti, durante sessioni specifiche di allenamento. Le collegiali a questi livelli e con professionisti del genere sono grandi occasioni di confronto e di crescita da non perdere. Ringrazio i colleghi delle altre società, Mario Di Massimo della Dna L’Aquila, Luca Primoli della Teramo Nuoto e Giampaolo Lesti della Virtus Swim Project che hanno supportato me e il coach Daniele Galliani nella gestione dell’evento”.

Agli allenamenti in vasca, si è aggiunto un incontro tecnico-pratico dal titolo “La prestazione sportiva, quando l’ossessione del risultato diventa una maledizione”, durante il quale sono intervenuti Armando Floris, esperto di coaching e Cristiano Di Salvatore, psicologo dello sport che hanno parlato della gestione dell’atleta da parte dell’allenatore e hanno coinvolto i ragazzi attraverso test e prove pratiche sull’attenzione e la concentrazione. A portare il saluto del Comune di Avezzano, l’assessore allo sport, Pierluigi Di Stefano.

Pronti, quindi, per la prima manifestazione che si terrà il 14 e il 15 gennaio in occasione della “Coppa Città dell’Aquila”; a seguire, dal 1 al 5 febbraio il Campionato italiano di Salvamento a Riccione per arrivare, poi, ai Criteria Nazionali Giovanili dal 31 marzo al 5 aprile.