NUOVA VESTE PER IL CASTELLO ORSINI DI AVEZZANO, TERMINATI I LAVORI DI RESTYLING: ORA ANCORA PIÙ BELLO E PIÙ SICURO

Terminati, nei giorni scorsi, i lavori di risistemazione e riqualificazione del parco e del pontile d’ingresso di uno dei luoghi simbolo della città. “Il Castello è uno dei nostri gioielli – afferma il sindaco – ora presente anche sul sito ufficiale del Giro d’Italia”.

Lavori ultimati e un rinnovato e ritrovato splendore per il Castello Orsini-Colonna della città di Avezzano, luogo simbolo di storia e di identità culturale, bandiera cittadina del turismo anche in vista del passaggio del Giro d’Italia 2024. I lavori di restyling del parco e del pontile d’ingresso sono stati finanziati con 25 mila euro di risorse regionali, quindi senza oneri per il Comune, e facevano parte già dell’agenda del piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025.

“Con questo intervento necessario, – spiega il primo cittadino Giovanni Di Pangrazio – abbiamo dato maggior decoro e dignità all’ingresso del Castello, mettendo anche in sicurezza tutta l’area esterna”. Nello specifico, la pavimentazione in marmette bianche è stata ripristinata con materiale originale. Il camminamento in materiale ligneo, invece, che appariva ammalorato e non più percorribile in totale sicurezza dagli utenti, è stato sostituito, in entrambi i lati, con un nuovo tavolato di legno più pregiato, più durevole nel tempo e più resistente agli effetti degli agenti atmosferici.

Sistemata anche la parte sottostante il pontile d’ingresso e riqualificati tutti gli spazi verdi dell’area. Specificamente per il parco, infatti, è stato eseguita un’operazione di potatura, con particolare cura ed attenzione rivolte verso le aiuole e i camminamenti esterni.

“Il castello di Avezzano e la sua storia pre e post-sisma – conclude il sindaco – avranno un ruolo centrale nel racconto del territorio e nella mappa turistica, culturale e attrattiva che sarà illustrata a stampa e turisti di fuori. Stiamo allestendo i nostri luoghi del cuore per renderli tutti a misura di Giro. Non saremo una semplice città di tappa ma una tappa da ricordare e da rivivere anche negli anni a venire”.