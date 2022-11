NUOVO DIRETTIVO PER LA PROLOCO DI CAPPADOCIA, SCUDERI NUOVO PRESIDENTE

Nuova formazione per la Proloco di Cappadocia. La mattina dello scorso martedì, 1 novembre, nella sede dell’Associazione del capoluogo comunale, si è riunita l’Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo direttivo. All’unanimità dei presenti è stato eletto come Presidente Salvatore Scuderi e come Vice Presidente Angelo Coletta. La nuova segretaria sarà Rossana Monico, mentre nella qualifica di Tesoriere ci sarà Giorgio Mais- Consigliera eletta Caterina Ferrazza e nominati per il Collegio dei Revisori dei Conti Susanna La Valle, Giuseppe Tocci e Rossella Cosciotti; per il Collegio dei Probiviri Presidente Barbara Roscioli, membri Concetto Reitano e Olga Passeggeri.

Terminata l’assemblea, il nuovo direttivo è stato ricevuto presso la Sala Consiliare del Comune di Cappadocia, dal Sindaco Lorenzo Lorenzin, per i saluti istituzionali e foto ufficiale.

“Si apre con Oggi una nuova e proficua attività della Proloco di Cappadocia indirizzata alla promozione e valorizzazione del Comune e dell’intero territorio” con queste parole il presidente Scuderi ha presentato la sua squadra al Sindaco nella prospettiva di progetti futuri da realizzare nella cittadina.

Il Presidente

Salvatore Scuderi