Oggi a Cordata per l’Africa il tour esperienziale ai tesori del Monastero, l’inaugurazione dell’opera dell’artista Morena Antonucci “La Missione”, il secondo summit Il Perdono Nutre il mondo l’intelligenza della Pace nell’era delle AI, aperitivo celestiniano e Concentus Serafino Aquilano

Ieri mattina 23 agosto al Monastero San Basilio ore 10,30 TOUR ESPERIENZIALE (a cura di Donella Giuliani e Angelo De Nicola) ai tesori del Monastero più antico della città e alle Mostre “OBIETTIVO CELESTINO” , “VERSO IL CIELO-OMAGGIO A PASQUALE DE CAROLIS” a cura di Antonio Gasbarrini all’esposizione del “BREVE DEL PERDONO” (1559) nel Coro del Monastero a cura dell’archivista Alessia Di Stefano (necessaria la prenotazione 0862-204470).

Nel pomeriggio, nell’ambito della IV Edizione della Rassegna interdisciplinare “Seminiamo Arte” ideata e organizzata dal MuBAq Museo dei bambini l’Aquila, sarà inaugurata la sezione “Arte e Spiritualità” con la mostra di sculture monumentali e disegni-progetto Verso il cielo -OMAGGIO A PASQUALE DE CAROLIS a cura di Antonio Gasbarrini.

Tavola rotonda CONTINUIAMO A SEMINARE L’ARTE CONTEMPORANEA DIFFUSA” & OPENING, Saluti istituzionali e interventi di: Mauro Congeduti – Storico, Lea Contestabile – Artista Giovanna Dello Iacono – Direttrice Fondazione Aria, Antonio Gasbarrini – Critico d’arte.

In serata il Florilegio musicale DA FRESCOBALDI A BELLINI in collaborazione con l’Associazione Organistica Aquilana con introduzione del Maestro Luciano Bologna, Carla Polce Soprano, Ennio Cominetti Organo.

Stamattina con inizio alle ore 10.30 TOUR ESPERIENZIALE (a cura di Donella Giuliani e Angelo De Nicola) ai tesori del Monastero più antico della città e alle Mostre “OBIETTIVO CELESTINO” , “VERSO IL CIELO-OMAGGIO A PASQUALE DE CAROLIS” a cura di Antonio Gasbarrini , all’esposizione del “BREVE DEL PERDONO” (1559) nel Coro del Monastero a cura dell’archivista Alessia Di Stefano (necessaria la prenotazione 0862-204470). Nel Monastero San Basilio ore 11.45 inaugurazione dell’opera d’arte “LA MISSIONE” dell’artista Morena Antonucci , introduce: Sabrina Giangrande – Amici di San Basilio; Presenta l’opera: Agnese Porto – Operatrice culturale.

Ore 16,30 Centro Congressi San Basilio Aula Magna dell’Università dell’Aquila “Luigi Zordan” Secondo Summit: IL PERDONO NUTRE IL MONDO L’INTELLIGENZA DELLA PACE NELL’ERA DELLE AI; Saluti istituzionali; introduce: ANGELO DE NICOLA – Amici di San Basilio Intervengono: MICHELANGELO TAGLIAFERRI – Sociologo fondatore dell’Accademia di Comunicazione LUCIANO GUALZETTI – Direttore Caritas Ambrosiana VALERIA POMPILI – Educatrice professionale counselor e life Designer in Forgiveness Referente Lumera Institute; FABIO PASQUALETTI – Professore Ordinario Scienze della Comunicazione Sociale Università Pontificia Salesiana; MARINA SCIPIONE – Psicologa Psicoterapeuta, mediatrice familiare e penale, presidente del Centro Se.Ra e Centro Studi del Conflitto; LEONARDO DE AMICIS – Direttore d’Orchestra, compositore, arrangiatore MARIASTELLA GELMINI – Senatrice, Vicesegretaria e portavoce di Azione; Modera: FRANCESCA POMPA – Presidente One Group Edizioni.

Monastero San Basilio ore 18,45 il gruppo vocale e strumentale CONCENTUS SERAFINO AQUILANO diretto da Manlio Fabrizi presenta: “GOCCE DI PERDONO UNISCONO I POPOLI” VII Edizione, per coro, voci recitante e strumenti, pianoforte: Diana Pettinelli flauto: Marta Vitaliani, contrabbasso: Tonino Ieie percussioni: Matteo Di Carlo ricerca testi: Eulalia Caterina Rosati, musica: Manlio Fabrizi.

Al termine, nel cortile del Monastero di San Basilio, “aperitivo celestiniano” di sensibilizzazione per la raccolta di fondi a sostegno del Monastero stesso e delle sue Missioni in Africa, a Bangui e nelle Filippine intitolate a Celestino V delle Monache Celestine Benedettine a cura di: SCHERZA COL CUOCO (necessaria la prenotazione 0862-204470).