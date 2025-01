Olimpiadi Italiane di Statistica: il Liceo “Vitruvio” si qualifica alla fase nazionale

Continuano le soddisfazioni per il Liceo Scientifico “Vitruvio” di Avezzano: infatti, anche quest’anno, alcuni suoi allievi si sono qualificati per la fase nazionale delle Olimpiadi italiane di statistica, organizzate da Istat e SIS (Società Italiana di Statistica) rivolte agli studenti dei primi quattro anni delle scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio italiano.

Giovedì 16 gennaio, infatti, si sono svolte, presso l’Istituto, le prove individuali della Quindicesima edizione delle Olimpiadi italiane di statistica a cui hanno partecipato ben 5596 studenti italiani frequentanti le classi dalla prima alla quarta delle scuole secondarie di Secondo Grado.

Il Vitruvio, come nei due anni precedenti, si è classificato tra le 30 scuole italiane che, sia nella categoria biennio, che in quella terzo e quarto anno, parteciperanno alla fase a squadre grazie alle eccellenti prestazioni degli studenti Moretti Guido (classe 2H), Ciofani Emilio (classe 1H), Sucapane Alessandro Mauro ( classe 1D), che costituiranno la squadra del biennio, e Serapiglia Alessandro ( classe 3H), Ricci Riccardo ( classe 4G), Ranalletta Guerrino Fabio ( classe 3H) che, invece, costituiranno quella della categoria terzo e quarto anno.

In particolare, l’alunno Ciofani Emilio si è classificato 11° su 1818 partecipanti delle classi prime, Moretti Guido 11° su 1746 partecipanti delle classi seconde, Serapiglia Alessandro 9° su 1113 partecipanti delle classi terze e Ricci Riccardo 34° su 919 partecipanti delle classi quarte.

Entrambe le squadre dovranno realizzare una presentazione che riassuma, in formato testo, grafici e tabelle, i principali risultati dell’analisi di un insieme di dati di fonte Istat indicati dal Comitato Olimpico.

Grande la soddisfazione, per la partecipazione e l’entusiasmo degli studenti, della Dirigente Scolastica, prof. Nicolina Tania Ulisse e delle docenti referenti delle gare in ambito matematico, Prof.sse Pompili Roberta e Babbo Paola che si occupano di tutto l’aspetto organizzativo per la realizzazione di tali iniziative.

Il prossimo mese di Febbraio sarà un mese intenso per i Vitruviani che saranno impegnati, oltre che nella seconda fase delle Olimpiadi di Statistica, anche nella fase distrettuale delle Olimpiadi della Matematica.

Questi ottimi risultati confermano la qualità delle proposte didattiche che il Liceo Scientifico “Vitruvio Pollione” è in grado di offrire ai propri studenti.

Ad maiora, semper, Vitruviani!