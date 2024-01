OPEN DAY:  AL  LICEO  SCIENTIFICO  “VITRUVIO”   SI REPLICA IL 20 GENNAIO

La Dirigente scolastica, Prof.ssa Nicolina Tania Ulisse, le referenti p renti per l’orientamento, prof.sse Barbara D’Angeli e Anna Maria D’Innocenzo e tutta la c la comunità del Liceo Vitruvio di Avezzano accoglieranno sabato 20 dalle 15.00 alle 18.00 i genitori e gli studenti c ti che vorranno conoscere l’offerta formativa del a dell Liceo avezzanese. Di nuovo, dopo il bellissimo open d en day del 17 dicembre scorso, docenti e alunni

accompagneranno i più i più piccoli in q in questo viaggio di sc di scoperta attraverso le varie aule in cui le in cui le in cui si p si potrà assistere a esempi di i di didattica qu ca quotidiana: tutte le discipline, da qu a quelle u elle umanistiche a quelle sc le scientifiche, avranno il loro spazio. Si . Si potranno inoltre, visitare gli spazi dell i della scuola, laboratori, palestre, aul , aule 3.0 e 4.0 e vedere i

nuovi ar i arredi digitali per l’innovativa di a didattica BYOD (Bring Your O r Own Device).

L’offerta formativa del a del Liceo “Vitruvio” si articola in a in:

Liceo Tradizionale

Liceo delle Scienze applicate

Liceo Sportivo

Indirizzo Cambridge

Curvatura bi a biomedica

Programma “Doppio diploma, It a, Italia-USA, Mater Academy”.

Vi aspettiamo!

Di seguito il lin il link per visitare virtualmente l’offerta formativa:

https://padlet.com/LSVITRUVIO/orientamento-liceo-scientifico-m-vitruvio-p-avezzano-vu1fs3ogg1gn73oi