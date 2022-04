Ornitologia didattica 2022: “birdwatching di primavera nella riserva naturale di popolamento animale del lago di campotosto”

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di LAquila, al fine di sostenere la conoscenza e la conservazione della Biodiversità, promuove una giornata aperta al pubblico, presso la Riserva Naturale di Popolamento Animale del Lago di Campotosto.

Liniziativa denominata “Birdwatching di Primavera”, si svolgerà il giorno sabato 09 aprile, in una delle aree più importanti lungo la dorsale appenninica, per la migrazione e la sosta degli uccelli acquatici.

La primavera segna un importante momento della vita degli uccelli, la migrazione pre-riproduttiva.

Le specie migratrici che hanno trascorso linverno nelle nostre latitudini, si preparano ad affrontare il viaggio verso i siti di nidificazione del centro nord Europa,

Particolarmente durante il passo primaverile nella Riserva il numero di esemplari tende a diminuire privilegiando tuttavia una più alta varietà del numero di specie, come gli uccelli di ripa Charadriiformes che sono per concentrazione più presenti, nello stesso modo anche le anatre prettamente migratrici per larea, come la Marzaiola Anas querquedula.

Lattività di campo sarà coordinata dal personale del Reparto Carabinieri Biodiversità di LAquila, con la partecipazione del personale scientifico dellEnte Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

La partecipazione alliniziativa è libera e gratuita, rivolta al panorama dei ricercatori, dei naturalisti, degli studenti universitari e dei birdwatchers.

Lappuntamento, dalle ore 8.00, al km 20 della SS 577 (solo un chilometro a nord dellabitato di Campotosto, presso la casa Cantoniera), per raggiungere i punti dosservazione lungo il perimetro del lago.

Collaborano alla realizzazione delliniziativa, lEnte Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con lAssociazione Gruppo Ornitologico Snowfinch Onlus.