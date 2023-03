ORO PER I RAGAZZI DELLA K.O. TEAM KICK BOXING

Il K.O. Team Kick Boxing diretta dell’istruttore Claudio Palenca Tabulazzi e dal Presidente dell’ASD Maurizio Pollicelli, si rivestono di oro agli interregionali di kick boxing svoltasi presso il Palazzetto di Velletri il 26.02.2023.

Pamela Catalano kg.-40 Ycad, Oro;

Santiago Liberale kg. 45+ Ycad Oro;

Simone Liberale hg. 74 Juniores Oro;

Marco Sabatini kg. 74 Seniores Oro;

Isabel Colangelo kg. -65 Ocad argento;

Andreas Stefano Inglese kg. -45 bronzo;

Roberto Babusci kg. 55 Ocad bronzo.

In qualità di Presidente non posso che essere soddisfatto dei risultati conseguiti dai nostri atleti. Nonostante il cambio di categoria di Simone Liberale e di Isabel Colangelo, come pure per Roberto Babusci e Andreas Stefano Inglese come prima gara ufficiale confermano le proprie qualità di atleta . Ringrazio infinitamente i propri genitori dei ragazzi che sono sempre presenti in qualsiasi situazione. E un forte abbraccio va al mio Coach Claudio Palenca Tabulazzi che nonostante faccia il proprio dovere da insegnate, con molti sacrifici, lo stesso porta avanti anche il profilo di atleta agonista.