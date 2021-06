Ortucchio, preoccupazione i paese per la scomparsa di Lorenzo Passalacqua, 69 anni. L’uomo, martedì 8 giugno si era recato a l’Aquila per una visita medica. Da allora non si è saputo più nulla di lui. I famigliari hanno subito lanciato l’allarme, immediate sono scattate le ricerche.