Ortucchio:gli auguri del Sindaco e dell’ amministrazione comunale per i 102 anni di Ugo Gigli

Il giorno 05/01/2022 il nostro concittadino Gigli Ugo,reduce di guerra d’Africa,ha compiuto 102 anni.

Gli auguri del Sindaco Raffaele Favoriti e dell’amministrazione comunale.

Ugo nella sua vita è stato combattente il Libia nel corso della seconda guerra mondiale alle dipendenze del 30esimo reggimento guardia frontiera,prigioniero degli Inglesi prima in Sud Africa poi in Inghilterra per complessivi sei anni di prigionia.