OVINDOLI. AGGRESSIONE DI CAPODANNO, ARRESTATI TRE RAGAZZI

Nel pomeriggio odierno, i militari della Stazione Carabinieri di Ovindoli, in strettissima collaborazione con quelli della Compagnia Carabinieri di Tivoli (RM), hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano ed a quella presso il Tribunale dei Minori di L’Aquila, tre giovani, originari di Castel Madama (RM), per lesioni personali gravissime.

A conclusione di un’articolata attività investigativa, basata sull’attenta analisi di filmati estrapolati da sistemi di videosorveglianza e sulle dichiarazioni di diversi testimoni oculari, sono stati individuati i ragazzi, fra cui anche un minorenne, ritenuti responsabili della grave aggressione ai danni di un 24enne, originario di Tivoli, avvenuta ad Ovindoli, lo scorso 31 dicembre 2019.

Avezzano, 10 gennaio 2020