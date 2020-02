OVINDOLI. AL VIA IL 2° MEMORIAL MAX BARTOLOTTI.

Ovindoli. Sabato 8 febbraio 2020, una giornata in montagna presso la stazione di sport invernali di Ovindoli Monte Magnola per ricordare Massimiliano Bartolotti. Si inzierà la mattina alle 10.30 con un laboratorio sull’educazione ambientale dedicato ai bambini, e si terminerà con l’ultimo evento previsto per le 17.30 con la presentazione del libro “La vita è fredda” della guida alpina Giampiero Di Federico.