OVINDOLI. AL VIA IL BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A PUNTO RISTORO IN LOCALITÀ PINETINA – VAL D’ARANO

Una grande opportunità per gli operatori del settore, riportiamo la notizia pubblicata sulla pagina FB di “Ovindoli Real Time”:

Bando per l’affidamento in concessione dell’immobile comunale adibito a punto ristoro in località Pinetina – Val d’Arano. Dell’immobile si era già parlato nei nostri post, ora con questo bando ci sarà una grande opportunità per gli operatori del settore e per tutto il turismo ovindolese. La location è a nostro avviso “strategica” e “quattro stagioni” (accesso ai sentieri, alle passeggiate a cavallo, ai percorsi mtb, alla falesia di val d’arano e alle ben note Gole di Aielli – Celano; presenza di maneggi; area ludica pinetina; possibilità di sci di fondo e snowkite; ecc.).

Previo completamento dei lavori, l’aggiudicatario potrà averlo in concessione per 20 anni a partire da soli 600,00 € annui (base d’asta), da corrispondersi dal quinto anno!

All’Amministrazione l’arduo compito di scegliere tra le proposte che arriveranno, che sarà sicuramente svolto nel migliore dei modi. Riteniamo doveroso, da parte nostra, favorire la diffusione, affinché questa opportunità sia resa nota a quanti più interessati possibile.

Vi chiediamo di condividere e segnalare il bando a tutti i potenziali interessati!

C’è tempo fino al 13 luglio per presentare una proposta.

Il bando con tutti i dettagli è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Ovindoli, n. 634 ed è scaricabile qui:

http://www.comune.ovindoli.aq.it/c066065/po/mostra_news.php?id=288&area=H