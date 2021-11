OVINDOLI ED IL CIOCCOLATO, IL GUSTO DELL’INVERNO…

Sabato 11 e Domenica 12 dicembre, si svolgerà in piazza San Rocco la Festa del Cioccolato, organizzata dall’Associazione Commercianti di Ovindoli con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle nostre Pro Loco. Potrete trovare gli espositori in piazza, nelle caratteristiche casette in legno, e in via Umberto I, nelle suggestive botteghe antiche. Saranno esposti prodotti artigianali dei maestri cioccolatieri e una vasta scelta di pasticceria tradizionale abruzzese. Invitiamo tutti a venirci a trovare per respirare un po’ di aria buona dal sentore… di cioccolato.

Si raccomanda di rispettare le norme anti-COVID.