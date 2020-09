OVINDOLI – NASCE LA MONETA LOCALE “TRATTURO” LA MONETA PER RILANCIARE L’ECONOMIA ED IL TURISMO NEL TEMPO DEL COVID

IL RILANCIO DELL’ECONOMIA LOCALE

La nuova moneta si chiama Tratturo, una splendida idea per far ripartire il settore turistico e commerciale abruzzese con una serie di promozioni e benefit per i turisti e per dare nuova linfa economica alle Pmi del territorio. Un incentivo agli acquisto, un incentivo al commercio locale. Nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Commercianti di Ovindoli e la startup Abrex Srl, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Ovindoli, il progetto ‘Compra Ovindoli’ lancia il Tratturo, una “moneta” per far ripartire il settore turistico in tempo di covid ad Ovindoli. Un ottima idea per il rilancio delle attività commerciali, e di tutta la filiera territoriale.