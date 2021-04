Pandemia COVID: Confagricoltura L’Aquila esprime solidarietà alle categorie dei commercianti, artigiani, artisti, servizi sportivi

Il Presidente di Confagricoltura L’Aquila Fabrizio Lobene “desidera esprimere la solidarietà del mondo agricolo alle categorie dei Commercianti, Artigiani, Artisti e dei Servizi sportivi e ai loro rappresentanti che, in questi giorni, stanno manifestando con grande civiltà e dignità per far emergere lo stato di grave sofferenza economica e sociale dovuta alla pandemia Covid ma anche per alcune decisioni del Governo difficilmente comprensibili.

Il pensiero va ai piccoli imprenditori, alle loro famiglie ed in particolare alle maestranze del mondo dell’arte e dello spettacolo che, nel retro delle quinte, assicurano i momenti di felicità e benessere psicofisico delle persone.

Il settore agricolo ha vissuto questa tragedia continuando a lavorare per rifornire negozi e supermercati di beni primari senza far mancare nulla, tuttavia la chiusura dell’HORECA e l’azzeramento del turismo e degli eventi ha provocato danni enormi anche ad alcune specifiche attività: agriturismo, vitivinicolo e florovivaismo”.