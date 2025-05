Parte dall’Aquila il tour della presentazione della guida “Vini d’Abruzzo per Bevitori Curiosi”, domenica tappa ad Avezzano

Si è svolta nei giorni scorsi, all’interno del cartellone di Vinorum – il Festival del Vino d’Abruzzo, una delle prime tappe di presentazione della guida “Vini d’Abruzzo per Bevitori Curiosi” di Franco Santini, già accolta con entusiasmo al Vinitaly di Verona. La manifestazione, organizzata tra il 16 e il 18 maggio tra Piazza Duomo e i chiostri del centro storico dell’Aquila, ha visto un’ampia partecipazione di pubblico.

La guida, pubblicata da Live Communication, propone un approccio narrativo, emozionale e inclusivo al mondo del vino, privo di tecnicismi e punteggi, rivolgendosi sia ai neofiti sia agli appassionati. “Abbiamo voluto creare qualcosa di diverso”, ha spiegato Franco Santini, anche direttore artistico di Gironi Divini, “una guida che parli a chiunque abbia voglia di scoprire il vino senza sentirsi escluso. Ogni bottiglia ha una storia, ogni etichetta un’anima”.

La presentazione ufficiale si è tenuta nel cortile di Palazzo Di Paola, dove sono stati proposti in degustazione alcuni dei vini più rappresentativi dell’Abruzzo, in un viaggio sensoriale tra territori, identità e visioni future.

All’iniziativa sono intervenuti, tra gli altri, il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente e Davide Acerra, marketing manager del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo.

Durante l’incontro, Santini ha annunciato l’avvio dei preparativi per la prossima edizione di Gironi Divini, in programma a Tagliacozzo dal 21 al 23 agosto, e ha anticipato l’uscita di una nuova pubblicazione dedicata ai vini del territorio.

La guida “Vini d’Abruzzo per Bevitori Curiosi” sarà presentata in diverse location dell’Abruzzo e non solo. Domenica a partire dalle 18.30, nell’ambito delle Giornate Agrotecniche promosse dall’Istituto Superiore Tecnico e Professionale Agrario “Arrigo Serpieri” di Avezzano, Franco Santini illustrerà ai presenti la guida nel Giardino roccioso della scuola.

Per consultare gratuitamente la guida in formato digitale e per ulteriori informazioni:

👉 www.gironidivini.it