Partita la 18.ma edizione di “Cordata X l’Africa” con la mostra fotografica, il convegno e l’omaggio musicale del mandolinista Francesco Mammola

Partenza alla grande per la 18.ma edizione di “Cordata X l’Africa” con l’inaugurazione della Mostra itinerante “OBIETTIVO CELESTINO” a cura dell’Accademia Sulmonese di Fotografia visitabile dal 22 al 31 agosto 2024, con gli interventi di Rossella Ciurla – Presidente Accademia Sulmonese di Fotografia, Luciano Fagagnini – Curatore della Mostra a seguire Tavola rotonda “QVINTO – Parco storico culturale” che nascerà a Sulmona in onore di Celestino V; con gli interventi di Rosa Giammarco – Vice Presidente Giostra Cavalleresca; Angelo Caruso – Presidente Provincia dell’Aquila Fabrizio Politi Fondazione Carispaq; Giulio Mastrogiuseppe – Associazione Celestiniana Sulmona; Conclusioni: Gianfranco Di Piero – Sindaco di Sulmona. In serata, per le “NOTE NELLA CLAUSURA” omaggio musicale del M° Francesco Mammola ormai di fama internazionale, applauditissimo con richiesta di bis e standing ovation, ha magistralmente eseguito con il suo mandolino classico questi brani: Ave Maria – Schubert Oh mio babbino caro – Puccini; Tu che m’hai preso il cor – Lehar Omaggio a Ennio Morricone ; La vita è bella – Piovani Hymne a l’amour- Piaf; Emozioni – battisti; La casa in riva al mare, Piazza grande – Dalla; Nessun Dorma – Puccini.

Stamattina 23 AGOSTO al Monastero San Basilio ore 10,30 TOUR ESPERIENZIALE (a cura di Donella Giuliani e Angelo De Nicola) ai tesori del Monastero più antico della città e alle Mostre “OBIETTIVO CELESTINO” , “VERSO IL CIELO-OMAGGIO A PASQUALE DE CAROLIS” a cura di Antonio Gasbarrini all’esposizione del “BREVE DEL PERDONO” (1559) nel Coro del Monastero a cura dell’archivista Alessia Di Stefano (necessaria la prenotazione 0862-204470).

Nel pomeriggio alle ore 17,30, nell’ambito della IV Edizione della Rassegna interdisciplinare “Seminiamo Arte” ideata e organizzata dal MuBAq Museo dei bambini l’Aquila, sarà inaugurata la sezione “Arte e Spiritualità” con la mostra di sculture monumentali e disegni-progetto Verso il cielo -OMAGGIO A PASQUALE DE CAROLIS a cura di Antonio Gasbarrini.

Tavola rotonda CONTINUIAMO A SEMINARE L’ARTE CONTEMPORANEA DIFFUSA” & OPENING, Saluti istituzionali, intervengono: Mauro Congeduti – Storico, Lea Contestabile – Artista Giovanna Dello Iacono – Direttrice Fondazione Aria, Antonio Gasbarrini – Critico d’arte.

Alle ore 21 Florilegio musicale DA FRESCOBALDI A BELLINI in collaborazione con l’Associazione Organistica Aquilana Introduce: Maestro Luciano Bologna, Carla Polce Soprano, Ennio Cominetti Organo.

Tutti gli eventi sono finalizzati alla raccolta fondi per le monache Benedettine Celestine.