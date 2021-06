PARTITE LE RIPRESE DI “BEAUTY BUS” CON FEDERICO FASHION STYLE A SANTE MARIE

Sono partite le riprese di Beauty bus il nuovo programma di Federico Fashion Style a Sante Marie. Ieri pomeriggio il salone di bellezza itinerante è arrivato in piazza Aldo Moro e da questa mattina sono iniziate le riprese che andranno avanti fino a mercoledì.

Il celebre Hair Stylist sta incontrando proprio in piazza a Sante Marie le donne che aspirano a un cambio look. Le riprese del programma televisivo che andrà in onda su Real Time a fine agosto andranno avanti fino a mercoledì e si svolgeranno nel centro storico del paese.

Per l’occasione è stata creata un’area contingentata con staff e partecipanti rigorosamente tamponati. Tante le fans di Federico che da questa mattina sono arrivate a Sante Marie per curiosare e scoprire cosa sta accadendo sul set di “Beauty bus”.