Pd Celano: “Palestra inagibile alla Beato Tommaso: strutture nuove ma già fuori uso, studenti costretti ad andare altrove”.

“Santilli, Carusi e Fidanza mostrano finalmente la realtà, confermando l’inadeguatezza della palestra e delle strutture della scuola Beato Tommaso. L’accordo di collaborazione tra il Comune, l’Istituto Comprensivo e il Palasport è solo un tentativo di confondere l’opinione pubblica e non fa altro che confermare le nostre preoccupazioni. Ci saremmo aspettati delle scuse invece della solita propaganda. Dicano chiaramente perché la palestra non può essere utilizzata: è inaccettabile che una struttura nuova sia già inagibile, costringendo centinaia di ragazzi a ricorrere a soluzioni esterne per fare lezione di educazione fisica. Si faccia chiarezza e si dica alla città, agli studenti e alle loro famiglie le vere problematiche dietro questa scelta: una scuola appena inaugurata, costata 8 milioni di euro, mostra enormi problemi di sicurezza”.

Questo il commento del Pd di Celano all’annuncio dell’amministrazione comunale riguardo l’accordo di collaborazione tra il Comune, l’Istituto Comprensivo e il Palasport.

“La situazione è inaccettabile – prosegue il Pd – e richiede risposte vere. Le famiglie sono giustamente preoccupate e disorientate di fronte a una situazione che continua a nascondere problemi strutturali e organizzativi. Invece di proporre soluzioni reali, l’amministrazione si limita a misure tampone che non affrontano il problema alla radice. I cittadini meritano di sapere perché una scuola nuova, costruita con investimenti così importanti, presenta gravi carenze funzionali che mettono a rischio la sicurezza degli alunni. È necessario un intervento immediato e trasparente che ponga rimedio a questo stato di cose”.