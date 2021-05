PENNE. LUTTO IN CITTÀ PER LA SCOMPARSA A 67 ANNI DI PASQUALE SCOTUCCI

La notizia della sua morte è stata data il sindaco Mario Semproni in un post sulla pagina Fb del Comune.

Pasquale Scotucci funzionario comunale è stato anche giornalista collaborando con il quotidiano Il Tempo e in seguito con alcune emittenti televisive locali.

Di seguito il post del Sindaco:

Il Sindaco Mario Semproni, i componenti della Giunta e del Consiglio comunale e i dipendenti esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa del dipendente comunale Pasquale Scotucci venuto a mancare stanotte. Era funzionario e responsabile dell’Area VIII “Affari Generali”. Aveva compiuto 67 anni lo scorso 17 maggio e il prossimo 1 giugno sarebbe andato in pensione. Prima di essere assunto in Comune, Pasquale, laurea in scienze politiche, è stato un giornalista: ha collaborato con il quotidiano romano “Il Tempo” e poi redattore di Telemare, TvQ e Tar.

«In questo momento difficile, a nome di tutta l’amministrazione comunale, mi stringo attorno alla famiglia Scotucci, persona squisita e sempre disponibile; prima che dipendente comunale, Pasquale era un amico sincero». E’ il messaggio del sindaco Mario Semproni.