PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO CELANO VERRÀ PREMIATO TRA I COMUNI RICICLONI DELLA REGIONE ABRUZZO

Nel mese di ottobre di quest’anno abbiamo raggiunto l’apice del 74% di raccolta differenziata.

“Pensiamo per un attimo che nel 2013 eravamo all’8%”, ha ricordato il Sindaco Settimio Santilli. “Un risultato di cui la città deve essere orgogliosa ed entusiasta.

Siamo l’unica realtà in provincia dell’Aquila ad avere 2 Centri di Raccolta rifiuti differenziati che garantiscono un servizio gratuito per i cittadini tutti i giorni e negli orari che si ritiene più opportuni e comodi per il conferimento dei rifiuti ingombranti e Raee, con la possibilità attraverso l’utilizzo della Ecocard di avere sconti sulla Tari.

Abbiamo fatto passi da gigante, ma possiamo e dobbiamo fare ancora meglio, perché in una città pulita e salubre si vive tutti meglio. Celano deve apparire sempre più bella ed accogliente per chi la viene a visitare.

I meriti di questi risultati sono solo dei celanesi e dell’eccellente servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade svolto quotidianamente da Aciam S.p.A. e Tekneko Srl.

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, l’evento di premiazione si svolgerà on line, oggi 21 dicembre 2020 dalle ore 9.30”.

Sarà possibile, per chi volesse seguire la diretta sulla pagina Facebook di Legambiente Abruzzo, collegarsi al link https://www.facebook.com/Legambienteabruzzo/