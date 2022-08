Perdonanza. Guido Ruggeri firma l’inno a Celestino V

Sarà firmata dal M° Guido Ruggeri la suggestiva melodia che farà da cornice all’apertura della Porta Santa a L’Aquila che avverrà, per la prima volta nella storia, per mano di Papa Francesco. L’Inno a Celestino V, lo stesso che istituì la Perdonanza nel 1294, l’antica festa che ricorda il perdono e l’indulgenza concesse dal pontefice all’intera cristianità, farà da colonna sonora al momento solenne che andrà in mondovisione e su RaiUno, domenica 28 agosto, alle ore 10.00, eccezionalmente anticipato data l’eccezionalità dell’evento.

Il M° Guido Ruggeri

Musicista pluripremiato, docente presso il Conservatorio dell’Aquila e compositore di musica classica, Guido Ruggeri ha collaborato con la RAI e la Radio Vaticana e si è esibito nei palchi più prestigiosi d’Italia e all’estero, tra cui ricordiamo la recente performance avvenuta presso la celeberrima Carnegie Hall di New York, oltre ad avere composto innumerevoli colonne sonore di successo.

Ha recentemente composto le musiche per il “Il giovane Silone” il docu-film diretto da Gabriele Cipollitti, che gravita sui ricordi giovanili dello scrittore pescinese con il quale Ruggeri condivide le origini, traendo ispirazione dai canti popolari dei contadini del’900, un’assoluta rarità venuta alla luce dopo una lunga ricerca attraverso la storia antropologica della terra d’Abruzzo.

L’Inno a Celestino V, invece, nasce dalla lettura appassionata di uno dei romanzi più famosi di Ignazio Silone, “L’Avventura di un povero cristiano” e, in pochi minuti, ripercorre la storia del papa e dei valori che l’opera intende trasmettere attraverso la festa della Perdonanza.

Le musiche saranno dirette dal M° Leonardo De Amicis ed eseguite dall’orchestra sinfonica del Conservatorio e dai diversi cori aquilani riuniti per l’occasione, oltre 200 elementi appartenenti al coro Diocesano, Corale Gran Sasso, Corale novantanove, Schola cantorum S. Sisto, Coro della Portella, Corale L’Aquila, Coro CAI, Coro del Conservatorio.