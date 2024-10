Perseguita la ex moglie e gli viene applicato il divieto di avvicinamento

Una quarantatreenne di Trasacco, stanca del comportamento tenuto dal suo ex marito, si reca presso la locale stazione carabinieri, denunciandolo. La donna lamenta ai militari i reiterati comportamenti persecutori posti in essere dall’uomo, tali da ingenerare nella stessa un perdurante stato di ansia, facendo mutare le proprie abitudini di vita, come uscire sola di casa o frequentare qualche amica anche solo per mangiare una pizza. I militari, al termine dei scrupolosi accertamenti svolti sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Avezzano, hanno dato esecuzione nei confronti del marito alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex coniuge. L’uomo non è nuovo a tali comportamenti, infatti già in passato si è reso responsabile dello stesso reato perpetrato sempre nei confronti della ex moglie. In quella circostanza però, la vittima richiese subito l’intervento dei militari in quanto l’uomo, in evidente stato di agitazione, cercava di entrare con forza a casa sua, ma fu arrestato dagli operanti.