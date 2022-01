PESARA. SCOPERTO L’AUTORE DI UNA RAPINA AI DANNI DI UNA DONNA

I Carabinieri della Stazione di Pescara Scalo, al termine di attività investigativa, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un giovane del Gambia senza fissa dimora, quale autore della rapina messa a segno il 23 dicembre del 2021, alle ore 13,30 ai danni di una donna, che stava passeggiando per il centro, ed in corso Vittorio Emanuele veniva avvicinata dallo straniero che dapprima la affiancava e piu’ volta la spintonava con la spalla sottraendole dall’interno della borsa che la vittima portava a tracolla, il telefono cellulare, dileguandosi velocemente per le vie del centro. La donna aveva dettagliatamente descritto l’autore della rapina, tale da permettere ai militari il suo rintraccio proprio nella medesima strada ove commesso il fatto.

I militari della Stazione di Spoltore hanno invece proceduto all’arresto con conseguente sottoposizione della detenzione domiciliare un 61enne di Cappelle sul Tavo, con precedenti di Polizia, molti dei quali per reatii in materia di stupefacenti, in esecuzione ad un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila. L’uomo dovrà espiare la pena in detenzione domiciliare di anni uno per il reato di spaccio commesso nel 2010.

I militari della Sezione Radiomobile, nella trda mattinata di ieri, hanno invece denunciato in stato di libertà un uomo del 78, con diversi precedenti di polizia, poiché’ durante un normale controllo alla circolazione stradale eseguito in Corso Umberto 1°, occultava nella manica del giaccone indossato un grosso coltello da cucina con lama della lunghezza di cm 25 e manico in legno.