PESCARA. 30ENNE STRANIERO ARRESTATO DALLA POLIZIA PER ESSERE EVASO DAI DOMICILIARI

Il potenziamento del controllo del territorio, predisposto dal Questore Luigi Liguori per la stagione estiva, ha già prodotto i primi risultati.

Nella tarda serata di ieri, infatti, gli agenti della Squadra Volante hanno notato un giovane che si aggirava con fare sospetto nei pressi di via Tiburtina. La pattuglia ha quindi deciso di procedere al suo controllo ma alla vista dell’auto di servizio il 30enne, di origini straniere, ha mostrato segni di nervosismo, pertanto, gli agenti lo hanno accompagnato in Questura per approfondire gli accertamenti, dove è stato sottoposto a foto segnalamento.

L’identificazione ha permesso di accertare che il giovane, residente nel chietino, era stato sottoposto agli arresti domiciliari in tale provincia. Lo straniero, dopo gli accertamenti di rito, è stato tratto in arresto.