PESCARA: A SCUOLA ARMATO DI COLTELLO, DENUNCIATO UN RAGAZZO

Nei giorni scorsi, in seguito alla segnalazione del dirigente scolastico un giovane quindicenne che frequenta la classe 1° dell’Istituto scolastico Tito Acerbo di Pescara è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di c,m. 19,5.

Giunti presso l’istituto scolastico, i militari della Stazione di Pescara Scalo, con la collaborazione del personale scolastico, hanno ricevuto in consegna dal docente il grosso coltello che il minore portava a seguito e che il giorno 5 maggio 2022, gli cadeva accidentalmente a terra durante le ore di lezione.

Lo studente, originario di un comune pescarese, è stato quindi accompagnato in caserma dove, al termine delle previste formalità di rito, è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria minorile, per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il ragazzo, non ha fornito alcuna giustificazione del perché’ all’interno della scuola portava a seguito l’arma bianca.