PESCARA. AGGREDISCE I SANITARI DEL 118 DURANTE IL SOCCORSO, DENUNCIATE TRE PERSONE

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue:

Nella serata di ieri, gli uomini della Polizia di Stato hanno identificato e denunciato tre persone per lesioni aggravate. Il provvedimento è stato adottato a seguito della condotta violenta tenuta da tre uomini, che, nel tardo pomeriggio di ieri, avevano aggredito il personale del 118, intervenuto in soccorso di uno degli indagati, nel quartiere Zanni.

In particolare, alle ore 18:30 circa, il 68enne, nell’occorso si è scagliato contro i sanitari, che gli stavano prestando delle cure, strattonandoli violentemente. Considerata la sua condotta, coadiuvata dai familiari presenti, i sanitari si allontanavano.

Gli stessi, però, sulle scale condominiali, venivano raggiunti dal figlio 46enne della persona soccorsa e nuovamente aggrediti, l’azione violenta proseguiva poi in strada, dove, i sanitari venivano bloccati e aggrediti nuovamente con pugni e calci dalle persone che li avevano già aggrediti e da un terzo uomo, 41enne, giunto in loro supporto.

Gli aggressori, dopo il fatto, si allontanavano repentinamente dal posto, facendo perdere le proprie tracce al momento dell’intervento della Polizia di Stato, chiamata in aiuto dallo stesso personale sanitario.

Le immediate attività di approfondimento svolte dagli uomini della Squadra Volante, consentivano, in tempi rapidi, di identificare e rintracciare tutti gli aggressori che, espletati i necessari accertamenti, venivano denunciati all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate.