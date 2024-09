Pescara. Aggressione a due senza tetto denunciato un 27enne

Proseguono i servizi operati dalla Polizia di Stato volti a garantire nei fine settimana il regolare svolgimento della movida nelle aree cittadine di maggiore aggregazione giovanile. Tali servizi, predisposti con ordinanza del Questore nell’ambito delle scelte adottate in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono volti a prevenire episodi di illegalità che possono verificarsi anche nelle aree periferiche della città.

In tale contesto, personale delle Volanti, nella notte tra sabato e domenica, è intervenuta nel quartiere Rancitelli, presso uno stabile abbandonato, dove era stata segnalata una lite in atto. Gli agenti intervenuti rintracciavano immediatamente le persone che potevano fornire elementi utili a comprendere la dinamica dei fatti. Dalle informazioni raccolte emergeva che, immediatamente prima, due uomini, per futili motivi, avevano preso a male parole prima e poi aggredito due senzatetto che bivaccavano nella zona.

La lite proseguiva con altre persone che i due aggressori incontravano mentre si stavano allontanando. Le Volanti, compresa la dinamica dei fatti, procedevano ad identificare compiutamente uno dei due aggressori, il 27enne veniva infine denunciato per l’aggressione compita.