PESCARA. ARRESTATI LADRI IN FLAGRANZA

E’ sempre più capillare il controllo del territorio della provincia di Pescara, grazie all’incremento di personale per la stagione estiva fortemente voluto dal Questore Luigi Liguori.

Durante la tarda serata del 15 luglio ultimo scorso, personale della Squadra Volante è intervenuto, su segnalazione della Sala Operativa, in via Sabucchi 18, allertati da un inquilina dello stabile per la probabile presenza di ladri al secondo piano.

Giunti sul posto gli operanti notavano la presenza di due individui vestiti di scuro che, vista l’auto con colori d’istituto, uscivano precipitosamente dalla coorte dell’abitazione indicata cercando di guadagnarsi la fuga verso via della Riviera. Gli agenti si ponevano all’inseguimento dei due uomini ma mentre uno faceva perdere le proprie tracce scavalcando un muro di cinta di uno stabilimento balneare e scomparendo nel buio della battigia, l’altro veniva bloccato e controllato. Aveva sulle spalle un grosso zaino di colore verde militare con all’interno molti attrezzi atti allo scasso, mentre in una mano stringeva una federa di cuscino con all’interno moltissimi oggetti e gioielli di valore. Gli operanti e l’uomo tornavano all’indirizzo segnalato dove nel frattempo era giunta un’altra volante. Dal primo sopralluogo si poteva verificare che la porta d’ingresso della palazzina familiare era danneggiata con il chiavistello asportato, il portoncino d’ingresso dell’appartamento al secondo piano era stato danneggiato e e la serratura forzata, all’interno vi era un forte odore metallico proveniente da una cassaforte posta in una delle camere, ovviamente aperta e vuota.

Dopo ulteriori accertamenti si contattavano i proprietari che erano fuori città fornendo loro la descrizione dei gioielli rinvenuti all’interno della federa, i quali riconoscevano, quegli oggetti come di loro proprietà.

L’uomo, un 50enne romano, fortemente indiziato per il furto e dopo gli accertamenti e gli atti di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, veniva tradotto in carcere in attesa della convalida e del giudizio direttissimo.