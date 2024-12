Pescara. Arrestato 35enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti della Questura di Pescara hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un 35enne trovato in possesso di kg.1,150 di cocaina.

Nell’ambito dei controlli disposti dal Questore in Montesilvano, nel pomeriggio di ieri, i Poliziotti della Squadra Mobile, hanno proceduto al controllo di un 35enne che, alla vista degli agenti, si è mostrato molto insofferente al controllo e gli operatori hanno deciso di approfondire il controllo visto anche i precedenti del giovane. Le supposizioni investigative davano il loro riscontro e, il personale impiegato, rinveniva all’interno dell’abitazione dello stesso in Montesilvano, 1,150 kg di cocaina, materiale per il confezionamento e bilancino di precisione. La sostanza era occultata all’interno dell’armadio nella camera da letto.

Per questi motivi il pregiudicato è stato associato presso il carcere di Pescara a disposizione dell’A.G.

Nel rispetto della presunzione d’innocenza, si precisa che le responsabilità per i fatti contestati, seppur basati su elementi considerati gravi al punto da fondare la misura dell’arresto, devono essere comunque poste al vaglio dell’attività processuale e che l’odierno indagato non può essere ritenuto colpevole fino alla conclusione di tutti i gradi di giudizio.