PESCARA. ARRESTATO CON 140 GRAMMI DI COCAINA

Nella serata di mercoledì, personale della Squadra Mobile, a seguito di servizio di prevenzione e repressione del traffico di stupefacente nella centro cittadino, disposti dal Questore, procedeva al controllo di un’autovettura in via del Santuario condotta da un 44enne pregiudicato .

A seguito di perquisizione personale, l’uomo veniva trovato nella detenzione di due involucri contenenti della cocaina per un peso di 70 g. occultati addosso. Nel prosieguo dell’attività è stata perquisita anche la sua abitazione dove veniva rinvenuto ulteriore narcotico per un totale di 144,4 g. di cocaina oltre all’utile materiale per il confezionamento, quali bilancino di precisione e sostanza da taglio per la preparazione del narcotico.

L’uomo veniva arrestato e su disposizione del PM di turno, associato alla locale Casa Circondariale.

A seguito dell’udienza di convalida è stata disposta per l’arrestato la custodia cautelare in carcere.