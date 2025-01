PESCARA: arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato mentre ruba auto in sosta in via Corradino D’Ascanio

intorno alla mezzanotte di oggi gli agenti della Squadra Volante intervenivano presso la locale via Corradino D’Ascanio allertati da una segnalazione al 112 su 2 uomini che si erano introdotti in un’autovettura in sosta. Intervenuti immediatamente sul posto i poliziotti inseguivano i due uomini, datisi alla fuga all’arrivo della Volante e bloccavano uno dei due, poi identificato per un 28enne pluripregiudicato di Cerignola (FG) che cercava inutilmente di divincolarsi spintonando energicamente gli agenti. Il secondo uomo riusciva a dileguarsi ma nel corso della rocambolesca fuga perdeva uno smartphone sul quale sono in corso accertamenti finalizzati ad identificarlo. Gli agenti accertavano che gli uomini si erano introdotti nell’autovettura danneggiando lo sportello lato passeggero utilizzato un’asta di ferro poi rinvenuta all’interno dell’auto, ed avevano velocemente duplicato la chiave di accensione dell’auto. Oltre al dispositivo utilizzato per la duplicazione ed all’asta metallica, gli agenti trovavano addosso al malfattore anche un cacciavite e nr. 2 chiavi di accensione elettronica. Il 28enne veniva pertanto tratto in arresto in flagranza di reato per tentato furto aggravato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, e veniva condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di giudizio direttissimo. Si sottolinea l’esemplare collaborazione del cittadino che ha contattato il 112, consentendo il tempestivo intervento della Volante.

Pescara, 31.01.2025