PESCARA. ARRESTATO LADRO MENTRE TENTA DI ENTRARE IN UN’ABITAZIONE

Ieri la Squadra Volante è intervenuta in via Cerrano di Pescara dove era stato segnalato che un ladro, sorpreso nel tentativo di effrazione della porta d’ingresso di una abitazione, si era appena dato alla fuga. Sul posto gli operatori hanno proceduto all’arresto dell’uomo, già noto per i precedenti di polizia analoghi, bloccato da alcuni vicini del proprietario di casa.

La perquisizione eseguita dagli Agenti ha permesso di rinvenire arnesi atti allo scasso e diversi oggetti in oro provento di altri furti messi in atto dall’arrestato, un 31 enne di nazionalità bulgara che è stato anche denunciato per i reati di ricettazione e porto di arnesi atto allo scasso.

Sono in corso le attività per individuare i proprietari dei monili in oro sequestrati.

Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora a Pescara nei confronti dell’indiziato.