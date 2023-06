PESCARA: CEDE L’ AUTO A 2 LADRI DENUNCIATO DAI CARABINIERI PER FAVOREGGIAMENTO

I Carabinieri della Stazione di Spoltore, al termine di accertamenti hanno denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, un 56enne, residente a Foggia, per favoreggiamento.

Gli investigatori, l’8 giugno 2023 hanno ricevuto denuncia di furto su autovettura consumatasi in Villa Raspa di Spoltore in danno di titolare di attività commerciale.. Il derubato, aveva subito il furto dall’interno della propria autovettura di una valigetta contenente un avvitatore marca Bosch del valore commerciale di circa 300 euro, non coperto da assicurazione.

I Carabinieri, visionando le immagini del sistema di videosorveglianza del Comune, hanno rilevato la presenza di due uomini con una autovettura Renault scenic, che dopo aver prelevato la valigetta dall’auto del commerciante, si allontanavano velocemente a bordo dell’auto in loro possesso.

La scenic, è risultata essere intestata ad una società di noleggio della capitanata, il cui titolare, sentito in merito, ha dichiarato di non ricordare e di non sapere a chi avesse dato il veicolo il giorno dell’accaduto.

Non avendo dato alcuna spiegazione, l’uomo e’ stato segnalato alla Procura per il reato di favoreggiamento.