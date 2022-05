PESCARA. CONTROLLI DI POLIZIA, UN ARRESTO E DUE DENUNCE

Nella mattinata di ieri, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, le unità operative della Squadra Volante, allesito di un controllo di unautovettura sospetta hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà di due uomini di origine campana.

Gli occupanti, dai primi accertamenti, risultavano avere precedenti per reati contro il patrimonio, particolare che faceva insorgere nei poliziotti la convinzione di dover procedere ad un controllo più approfondito. Lintuizione degli agenti permetteva di accertare che nel veicolo vi erano diversi arnesi atti allo scasso, per il possesso dei quali i due soggetti non fornivano una valida giustificazione. Gli oggetti venivano posti sotto sequestro ed i due uomini deferiti allAutorità Giudiziaria.

Sempre nellambito del controllo del territorio, veniva effettuato un arresto, da parte del personale del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, per un 59enne, già noto alle forze dellordine. Questa volta luomo si è reso responsabile del reato di evasione. Gli agenti lo hanno rintracciato mentre passeggiava nei pressi dellospedale, nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Luomo, alla vista della pattuglia, tentava di allontanarsi ma veniva prontamente rintracciato e tratto in arresto.