L’imprenditore Nicola Marcantonio, è morto a 70 anni era stato ricoverato all’ospedale di Pescara dopo essere stato contagiato dal Coronavirus.

Una notizia che si è diffusa immediatamente in tutta la zona.

Proprietario del castello di Cepagatti, noto locale che richiama gente da tutta la costa e non solo per cerimonie, matrimoni, meeting ed eventi, Marcantonio era molto conosciuto e stimato per le sue doti imprenditoriali ed umane.