PESCARA. COVID-19: IL BILANCIO DEI SERVIZI SVOLTI DALLE FORZE DI POLIZIA

Continuano in tutta la provincia, le attività delle forze di polizia finalizzate alla verifica del rispetto delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Al riguardo, si è conclusa poco fa una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal Prefetto Giancarlo DI VINCENZO, alla quale hanno partecipato il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Il consesso era allargato anche al Comandante della Polizia Municipale di Pescara.

All’esito della riunione, considerato l’andamento epidemiologico, è stato deciso di proseguire con l’attuazione dei servizi straordinari nel capoluogo e nella provincia.

L’attenzione è stata rivolta soprattutto alla città di Pescara dove, normalmente, in occasione del fine settimana, si registra una notevole affluenza di persone che si riversano nelle vie del centro, luogo di aggregazione sociale e dello shopping.

Dunque, per le forze di polizia impegnate nei controlli già organizzati per questo fine settimana, in primo piano, oltre la verifica di tutte prescrizioni finalizzate al contenimento del virus e applicate alle regioni in fascia arancione, il divieto di spostamento tra comuni, fatte salve le comprovate esigenze ribadite anche nell’ultimo DPCM del 15 gennaio, nonché il divieto di assembramento e il divieto di consumare cibi e bevande nelle immediate vicinanze delle attività di ristorazione. Inoltre la verifica del rispetto, da parte di bar e locali della cosidetta zona movida, del divieto di asporto dopo le ore 18.00.

Questo il bilancio dei servizi svolti in tutta la provincia, dal 1 al 21 gennaio 2021:

PERSONE CONTROLLATE: 7.680

PERSONE SANZIONATE: 108

PERSONE DENUNCIATE (per inosservanza al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione per le persone in quarantena risultate positive al Covid): 1

ATTIVITA’ O ESERCIZI CONTROLLATI: 1.133

TITOLARI DI ESERCIZI CONTROLLATI: 7

CHIUSURA PROVVISORIA DI ATTIVITA’ O ESERCIZI: 2