PESCARA. DANNEGGIA IL GABIOTTO NEI PRESSI DELL’OSPEDALE E RUBA UNO SCOOTER, ARRESTATO DALLA POLIZIA

La notte del 4 luglio, le unità operative della Squadra Volante, dirette dal Commissario Capo dr. Pierpaolo Varrasso, congiuntamente alle unità della Polizia Stradale di Pescara hanno tratto in arresto un uomo per danneggiamento e rapina. Nello specifico, un testimone che ha assistito alla scena ha segnalato, su linea 113, un uomo che, nei pressi del locale ospedale, dopo aver danneggiato il vetro di un gabbiotto posto vicino la struttura sanitaria è poi fuggito a bordo di uno scooter, sottratto con violenza ad una giovane. Il ciclomotore segnalato ha percorso l’asse attrezzato diretto verso Montesilvano e grazie al rapido coordinamento delle pattuglie presenti sul territorio è stato prontamente intercettato da personale della Polizia Stradale. Gli agenti hanno quindi fermato l’uomo, che ha opposto resistenza per sottrarsi al controllo, e proceduto al suo arresto. L’arrestato è stato condotto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in carcere e lo scooter riconsegnato alla persona cui era stato sottratto.