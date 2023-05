PESCARA. DENUNCIATE 5 PERSONE PER RICETTAZIONE

PESCARA: sorpreso con 90 chili di rame.

Nell’ultimo periodo ed in particolare tra il mese di marzo ed aprile 2023, i Carabinieri della Compagnia di Pescara, hanno denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria 5 persone tutte per ricettazione, perché’ sorpresi con grossi quantitativi di rame. L’ultimo episodio risale proprio all’ultimo giorno di aprile, allorquando in via Lago di Capestrano, i Carabinieri hanno fermato e controllato a bordo di una bicicletta un senegalese 35enne, con precedenti di polizia, con alcune bobine di rame, risultate poi del peso complessivo di 90 chilogrammi. A differenza dei precedenti episodi registrati dall’arma a l’ultimo ricettatore non e’ andata bene poiché’ lo stesso era anche colpito da un provvedimento emesso dalla Corte di Appello dell’Aquila che ne disponeva l’arresto e l’accompagnamento in carcere a seguito di condanna per rapina commessa nel 2021 proprio a Pescara. L’uomo al termine dei dovuti accertamenti e’ stato rinchiuso nel carcere pescarese.